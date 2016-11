4. Spieltag: Schalke 04 — FC Krasnodar. Stotterstart in der Bundesliga, Vollgas in Europa: Schalke holte im internationalen Wettbewerb bisher die Maximalpunktzahl von neun Punkten. Zuletzt gab es einen 1:0-Sieg in Krasnodar. Die Russen starten bereits zum dritten Mal in Folge in der EL und erreichten vorige Saison die Runde der letzten 32 Mannschaften. - 4. Spieltag: FC Schalke 04 - FK Krasnodar