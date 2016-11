Ford (Francks Rainbow) und seine Anhänger versuchen das Basisschiff der Wraith zu entern. So kommt es, dass Sheppard (Joe Flanigan) nach seiner Gefangenname von den Wraith zu einen Mädchen namens Neera (Jenn Bird) in eine Gefängniszelle gesperrt wird. Neera hat den Angriff der Wraith auf ihren Heimatplaneten überlebt. Sie musste das Gemetzel an ihrer Familie mitansehen .