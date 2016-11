Das Leben des 65-jährigen Hartmut Mackowiak,Taxifahrer in Nürnberg, ist aus den Fugen geraten. Nach 35 Ehejahren hat ihn seine Frau verlassen und das auch noch für einen anderen Mann. Auf einmal muss er sich vollkommen neu orientieren. Nicht dass sein Leben bislang besonders ereignisreich gewesen wäre: Der mürrische Mackowiak denkt vor allem in Schubladen und Vorurteilen, das Verhältnis zur einzigen Tochter ist distanziert, und seine sozialen Kontakte kommen ohne seine Frau rasch zum Erliegen. So ist er insgesamt recht erfolgreich darin, sich vor dem Leben zu verstecken bis die kleine Hayat auftaucht. Das türkische Mädchen wird von ihrer Mutter Gülen für einige Wochen bei ihrer Großmutter in Nürnberg untergebracht. Während Gülen in der Türkei ihr Leben ordnet, erleidet die Großmutter plötzlich einen Schlaganfall. Hayat spricht kein Wort Deutsch und ist in der fremden Stadt vollkommen auf sich allein gestellt. Ihr einziger Bezugspunkt ist der schlecht gelaunte Taxifahrer, der sie vom Flughafen abgeholt hat und den sie durch Zufall wiedertrifft. Gegen Hartmuts Willen heftet sich Hayat an seine Fersen. Er nimmt sie schließlich bei sich auf, und während er versucht, seine Frau zurückzugewinnen, wächst ihm die Kleine immer mehr ans Herz. Und so lernt Hartmut allmählich auch, ausgetretene Pfade zu verlassen und erste Schritte in ein neues Leben zu gehen. Fränkisch sprechende Dönerbudenbesitzer und der triste Tagesablauf eines spießbürgerlichen Taxifahrers mit "Dreiviertelmond" wirft Christian Zübert einmal mehr einen ungekünstelten Blick auf den deutschen Alltag.