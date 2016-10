Die drei international am stärksten mediatisierten Ereignisse - UEFA Euro 2016, Olympische Spiele und Tour de France - werden in diesem Sommer einem Generalverdacht ausgesetzt sein: Wer ist gedopt? Verdienen die Spitzensportler überhaupt noch die allgemeine Bewunderung? Ob Fußball, Leichtathletik oder Tennis - keine Sportart bleibt von den Doping-Enthüllungen verschont, trotz oder dank der verstärkten Kontrollen der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. "Vox Pop" hat in Spanien recherchiert, das im März als ein mit dem Welt-Anti-Doping-Code "nicht konformer Staat" eingestuft wurde. Nach Mexiko, Russland, Andorra und Bolivien ein weiteres Land auf der Schwarzen Liste der WADA! Konkret bedeutet dies, dass die nationale spanische Anti-Doping-Agentur keine eigenen Kontrollen mehr durchführen darf, sondern nunmehr der Aufsicht der internationalen Verbände unterliegt. Sehr aussagekräftig ist der Fall der spanischen Langstrecken- und Hindernisläuferin Marta Domínguez: Die meistausgezeichnete Athletin des Landes wurde im November 2015 wegen Dopings für drei Jahre gesperrt. Sie ist übrigens Ex-Senatorin und Vizepräsidentin des spanischen Leichtathletikverbandes RFEA (Real Federación Española de Atletismo). In Spanien gilt Sport als "Soft Power", die einer Nation Glanz verleihen soll egal, um welchen Preis! John-Paul Lepers spricht mit dem französischen Radrennfahrer Christophe Bassons, der unter seinesgleichen als "Nestbeschmutzer" gemobbt wurde, weil er die Namen von Dopingsündern preisgegeben hatte. Interview der Woche: Valérie Fourneyron, Abgeordnete, ehemalige französische Sportministerin und Vorsitzende der Medizinischen Kommission der WADA Vox Report: Der ARTE-Dänemark-Korrespondent erzählt die Geschichte eines Supermarkts in Kopenhagen, der gegen Lebensmittelverschwendung vorgeht: "Wefood" ist der landesweit erste Laden, der ausschließlich von anderen Lebensmittelhändlern ausrangierte Lebensmittel verkauft. Nicht zu vergessen die Europa-Tour der Korrespondenten. Sie berichten, wie Großbritannien und Italien gegen Doping kämpfen.