Der 19-jährige Roland Klaas wird erschossen auf einem Feldweg bei Ludwigshafen gefunden. Was wollte der Junge an diesem einsamen Ort? Lena Odenthal und Mario Kopper stoßen in der Nähe auf eine Kiesgrube, in der Schießübungen stattgefunden haben. Sicher ist, dass die Schießübungen geheim bleiben sollten, da alle Patronenhülsen aufgesammelt wurden. Ein Computerspiel, das Roland selbst programmiert hat, zieht Kopper ganz in seinen Bann. Lena macht eine erschreckende Entdeckung: Ein Level des Spiels ist dem Grundriss von Rolands Schule nachempfunden. Hatte Roland einen Amoklauf in seiner Schule geplant? Was wusste sein Freund Manu davon? Die Kommissare können zwar herausfinden, wer Roland das Gewehr und die Munition verkauft hat, und auch, wer Roland getötet hat. Aber damit ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Manu will die Tat von Roland beenden und ist bereits auf dem Weg zur Schule.