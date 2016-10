Arme Sparkasse: Hohe Kontogebühren - niedrige Zinsen Die Hamburger Sparkasse erhöht zum 1. November drastisch die Kontogebühren. Auch Banken wollen nun Gebühren für das Girokonto. Wie Geldinstitute auf Kosten der kleinen Sparer in der Niedrigzins-Phase Kasse machen. Telefonärger: Anschluss abgeklemmt Claus-Wilfried R. aus Hannover willige in ein Angebot seines Telefonanbieters für ein schnelleres Internet ein. Statt einen schnellen Internetanschluss zu bekommen, funktionieren Telefon und Internet seit der Umstellung überhaupt nicht mehr. Trotz vieler Anrufe und Briefe - kein Anschluss. "Markt" mischt sich ein. Brillenputztücher: Damit Sie den Durchblick haben Brillenträger kennen das: Staub, Streifen und Schlieren beeinträchtigen die Sicht. Viele benutzen deshalb feuchte Brillenputztücher. Doch die können die Oberfläche des Brillenglases beschädigen. "Markt"-Zuschauer verraten, wie sie ihre Brille sauber machen. Zukunft der Arbeit: Stirbt das Handwerk aus? Immer mehr Handwerksbetriebe geben auf. Sie kapitulieren nicht gegenüber dem besseren Handwerkskollegen, sondern dem billigeren Supermarkt. Die Kunden kaufen nämlich lieber in einem einzigen Geschäft ein, als von Laden zu Laden zu gehen. "One-Stop-Shopping" nennen das die Experten. Mediterranes Gemüse: Gesund und lecker Paprika, Zucchini, Artischocken und Auberginen brauchen viel Sonne um gut zu gedeihen. Deshalb ist mediterranes Gemüse voll von wertvollen Inhaltsstoffen. Doch wie gesund ist das Mittelmeer-Gemüse? "Markt" will's wissen. - Arme Sparkasse: Hohe Kontogebühren - niedrige Zinsen