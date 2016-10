Das Dschungelbuch 2 Heute | Disney | 09:50 - 11:00 Uhr | Zeichentrickabenteuer Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Mogli hat Sehnsucht nach dem Dschungel. Vor allem Bär Balu fehlt ihm so sehr, dass er aus dem Dorf in die Wildnis zurückkehrt. Balu und Panter Baghira erwarten ihn. Doch auch der böse Tiger Shir Khan liegt schon auf der Lauer. Original-Titel: The Jungle Book 2 Laufzeit: 70 Minuten Genre: Zeichentrickabenteuer, USA, AUS 2003 Regie: Steve Trenbirth Schauspieler: John Goodman Haley Joel Osment Tony Jay Mae Whitman Phil Collins Richard Darbois Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets