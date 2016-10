In ihrem Friseurladen "Haarscharf" wird die Besitzerin Anna Winkler mit einer Schere erstochen. Die Kommissare Sven Hansen und Korbinian Hofer ermitteln im unmittelbaren Umfeld des Opfers. Sie erfahren, dass Frau Winkler das Geschäft erst vor einigen Monaten eröffnet hat. Sehr zum Unmut von Brigitte Hunzinger, Inhaberin eines Friseurladens gegenüber. Angeblich soll die Tote ihr Kundschaft abgegraben haben. Kam es darüber zu einem tödlichen Streit? Ebenfalls unter Verdacht gerät Anna Winklers Ex-Freund Patrick Gerstenberg, der am Tatabend vor Anna Winklers Laden gesehen wurde. Es stellt sich heraus, dass Patrick Gerstenberg zusammen mit Anna Winkler einen Betrug aufgezogen hat: Sie haben billige Friseurbedarf-Produkte in Asien anfertigen lassen und sie dann unter falschem Label teuer verkauft. Wollte Winkler ihren Ex-Freund jetzt auffliegen lassen? Eine weitere Spur führt die Kommissare zu Olaf Fohrmann, dem Innenarchitekten, der Anna Winkler den Laden eingerichtet hat. Er hatte ein heimliches Verhältnis mit Anna Winkler. Ist Margit Fohrmann, die Ehefrau, hinter die Affäre gekommen und hat daraufhin zugestochen? Ein spannender Fall für Hofer und Hansen, während im Kommissariat ein leeres Paket von Bürgermeister Schretzmayer für Aufregung sorgt.