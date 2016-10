Das "Domstadtduo" sorgte bis nach Japan für gute Stimmung bei den Fans. Doch dann trifft Moritz Hofer bei den Proben eine Kugel tödlich. Entlarvt sich die heile Welt der Volksmusik als Lüge? Am Abend des Mordes lauscht Jonas Fischer einem Schubert-Konzert. Kurz darauf wird er zum Tatort gerufen. Was er nicht ahnt: Melanie Hofer, die Frau des Mordopfers, sitzt ebenfalls im Publikum. Sie scheint damit ein Alibi zu haben. In einem Sumpf von Intrigen und Eifersuchtsdramen wurde der ermordete Schlagerstar ebenso geliebt wie gehasst und beneidet. So steht auch sein Duopartner Peter Wüllner ohne Alibi und mit vielen Motiven da. Moritz Hofer hatte sich hinter seinem Rücken Rechte gesichert, die Wüllners musikalische Karriere nun behindern könnten. Aber auch Silke Froneisen, die Nachwuchsbardin, gerät ins Visier der Ermittlungen. Ihr hat Moritz Hofer nämlich nicht nur zu ihrer Karriere verholfen, sondern auch zu einem Kind, das Silke angeblich aus freien Stücken abgetrieben hat. Sollte Silke sich gerächt haben? Tatsache ist: Sie hat das Mordopfer kurz vor seinem Tod aufgesucht. Doch dann bringen unwiderlegbare Beweise Wahrheiten ans Licht, die keiner erwartet hatte, und der Fall nimmt eine interessante Wendung, die nicht nur für die Volksmusikszene einen Schock darstellt.