Gäste: Wolfram Eilenberger, Philosoph: Der Wahlkampf in den USA wird als der schmutzigste Wahlkampf in der Geschichte der USA bezeichnet. In der Sendung spricht Eilenberger über Moral im Wahlkampf. / Reiner Calmund, ehemaliger Manager: 2004 hat er Donald Trump in Florida getroffen. Calmund sagt, wie er Trump erlebt hat, verrät, ob er ihn sich als Präsidenten vorstellen kann und erinnert sich an seine Zeit als Manager. / Jens Keller, Fußballtrainer: Bis 2014 trainierte er den FC Schalke 04. Seit dieser Saison ist Keller als Trainer von Union Berlin im Einsatz. In der Sendung erzählt der Fußballtrainer, wie er gelernt hat, mit Druck umzugehen. / Thomas und Leonie Schimke, Auswanderer: Vor zehn Jahren wanderte Familie Schimke nach Schweden aus. In der Sendung erzählen Thomas Schimke und seine 16-jährige Tochter von ihrem neuen Leben und erinnern sich an den Abschied.