Der zehnjährige Arne wird noch vor Ende des Unterrichts überraschend von seinem Vater Roland von der Schule abgeholt. Kurz darauf findet Arnes Mutter Silke einen Abschiedsbrief von Roland. Sie gerät in Panik: Roland scheint darin seinen Selbstmord anzukündigen. Silke befürchtet, dass er auch ihrem Sohn etwas antun will. Boje und Franzi leiten sofort die Fahndung ein. Die Ermittlungen ergeben, dass Roland kürzlich seinen Job verloren hat. Obendrein scheinen ihn hohe Schulden zu erdrücken. Laut Gerichtsbeschluss darf er seinen Sohn kaum noch sehen und droht aus seiner Wohnung zu fliegen - er hat also offensichtlich nichts mehr zu verlieren. Zudem ist er mit einem Gewehr unterwegs. Nahezu zeitgleich werden Nils und Melanie auf einen Mann aufmerksam, der unbeholfen aus einem Fenster eines Einfamilienhauses steigt. Zunächst scheint der Fall klar: ein Einbruch. Allerdings will der Mann, der sich als Alberto Paladino ausweisen kann, nicht so richtig in das Bild eines Einbrechers passen. Und gestohlen wurde auch nichts, wie die Eigentümer, Veronica und Gerd Madsen, nach einer ersten Bestandsaufnahme feststellen. Nach einer kurzen Vernehmung vermutet Melanie, dass Paladino eine Affäre mit der Dame des Hauses hat, nun aber schweigt, um sie nicht in Verlegenheit zu bringen. Die Theorie scheint sich in Luft aufzulösen, als Veronica doch noch den Diebstahl einer Armbanduhr anzeigt, der ihr angeblich erst nicht aufgefallen ist. Nun bricht Paladino sein Schweigen. Aber der Fall liegt ganz anders, als die Beamten denken. Neben dem allgemeinen Trubel stellt sich eine neue Ärztin des EKH, Dr. Jasmin Jonas, vor und wird noch vor ihrem eigentlichen Vorstellungsgespräch auf den Prüfstand gestellt.