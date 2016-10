Carola Rottkamp ist von ihrem Orthopäden aufgrund eines Karpaltunnelsyndroms zur OP in die Sachsenklinik überwiesen worden. Während der Routine-Checks stellt Dr. Philipp Brentano fest, dass Carola schwanger ist. Die Nachricht schockiert sie zutiefst, denn der Vater des ungeborenen Kindes war nur eine flüchtige Bekanntschaft. Außerdem kann sie sich selbst nicht als Mutter vorstellen und überlegt deshalb, die Schwangerschaft abzubrechen. Ihr bester Freund Andreas Röhmer rät Carola, nichts zu überstürzen. Doch Carola ist fest entschlossen. Währenddessen leidet Jonas Heilmann sehr unter dem Schicksal, das die Familie ereilt hat. Eigentlich sollte der Junge in die Schule gehen, doch stattdessen stromert er ziellos durch die Stadt und schwänzt die Schule. Er braucht Roland. Doch der fühlt sich im Moment nicht stark genug, für ihn da zu sein. Sarah Marquardt bietet Roland und Jonas Hilfe an.