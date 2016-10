Die regelmäßigen Einsätze als Notarzt bringen Christian mittlerweile an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Um tagsüber in der Praxis seinen Patienten gerecht zu werden, nimmt er weiterhin Beruhigungstabletten. Eine ältere Patientin, Elfriede Fischer, erscheint wegen akuter Herzprobleme in der Praxis. Sie benötigt dringend eine neue Herzklappe, doch sie hat panische Angst vor dem Eingriff. Da die Überführung in eine externe Klinik nicht infrage kommt, schlägt Michael für sie ein modernes, schonendes Operationsverfahren in Eisenach vor und gerät darüber mit Professor Bender aneinander. Der besteht aus wirtschaftlichen Gründen auf einen klassischen, kostengünstigeren Eingriff. Als Michael sich dennoch im Sinne der Patientin entscheidet und damit seinen Chef übergeht, droht ihm eine Abmahnung. Parallel untersucht Christian mit seinen Kollegen Lisa und Timo einen rätselhaften Fall: Die junge Turnerin Melanie steht kurz vor einem wichtigen Turnier und klagt über chronische Erschöpfungszustände. Doch ihre Werte sind im Normbereich. Christian findet schließlich eine mögliche Ursache für Melanies Beschwerden, die viel schwerwiegender ist, als vermutet. Piwi ist nach dem Streit mit Christian immer noch spurlos verschwunden. Anke und die Kleists warten vergeblich auf eine Nachricht von ihm und beginnen, sich allmählich Sorgen zu machen. Lisa gelingt es, Piwi zu finden und zu ihm durchzudringen. Als Piwi das Gespräch mit Christian sucht, reagiert dieser überraschend hart: Er hat genug von den Eskapaden seines Sohnes und besteht auf eine Entscheidung, die die ganze Praxis betreffen wird. Anna hadert mit ihrem zweifelhaften Pflichtmandat. Sie sucht Rat bei Christian. Seine ärztliche Analyse des Falls lässt sie an der Unschuld ihres Mandats ernsthaft zweifeln. Währenddessen bemüht sich Lisa, Timo aus dem Weg zu gehen. Doch als der sich erstmals von seiner sensiblen und nachdenklichen Seite zeigt, fühlt sie eine ungewohnte Nähe zu ihm und muss sich anstrengen, seinen Avancen nicht erneut zu erliegen.