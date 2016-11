Auch vor klassischen Berufsbildern macht die technische Entwicklung nicht halt: Der Schäfer der Zukunft wird via Mobiltelefon, App und Co. rund um die Uhr über den Status seiner Herde informiert. Und auch der Wolf muss sich beim Anpirschen an eine moderne Schafherde vorsehen. Was es damit auf sich hat, erklären Anja Reschke und Adrian Pflug in "Wissen vor acht - Zukunft".