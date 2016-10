Das Familienunternehmen "Bogenschütz & Söhne" baut im schwäbischen Hechingen zuverlässige Textilmaschinen. Doch nun ist die Firma seit Monaten auf Kurzarbeit: Die Konkurrenz aus China scheint übermächtig. Juniorchef Michael Bogenschütz versucht neue Aufträge zu gewinnen, doch das gestaltet sich schwierig. Er sieht sich gezwungen, hinter dem Rücken seines Vaters Paul (Seniorchef mit Vetorecht) Verhandlungen mit chinesischen Investoren zu beginnen, um die drohende Insolvenz abzuwenden. Zur Feier des neunzigsten Geburtstags des Patriarchen reisen auch Michaels Schwestern und Mitgesellschafterinnen der Firma an: die flippige Marlies aus Köln und die besonnene Marianne aus Berlin. Außer Michael haben alle Kinder den Bezug zum raubeinigen alten Vater verloren. Michael eröffnet am späteren Abend seinen Schwestern die Lage der Firma - dass es so schlimm ist, haben sie nicht gewusst. Als der chinesische Unternehmer Chong Wang zur Betriebsbesichtigung erscheint, denkt Paul, dass Michael die Firma komplett an die Konkurrenz verkaufen will. Vater und Sohn geraten in heftigen Streit - die Chinesen staunen. Der Patriarch beschließt, seine Kinder zu enterben. Dann macht er sich auf den Weg zu seinen Töchtern nach Köln und Berlin. Michael hält das für Unsinn, denn ihm geht es ja nur um einen Investor. Er kann Paul aber nicht davon abhalten. Pauls Besuche beleben den Familiengeist neu. Marianne bekommt einen neuen emotionalen Zugang zum Vater. Marlies, die lange nicht ernst genommen worden war, steuert zur richtigen Zeit eine gute Geschäftsidee bei. Doch die Chinesen haben nur ein Ziel: Sie wollen "Bogenschütz & Söhne" kaufen. An einer echten Zusammenarbeit haben sie kein Interesse ...