Warum eine dicke Lippe riskieren, wenn man auch seinen selbst gebauten Kampfroboter in den Ring schicken kann? Hier sind die mit verschiedensten Waffensystemen ausgestatten Maschinen die Stars. Die Entwickler können per Fernbedienung ihre kleinen, gnadenlosen Alu-Gladiatoren steuern und versuchen mit ihren Moves, den Kontrahenten kampfunfähig zu machen. Welches Team ist am besten gerüstet für die diesjährigen Robot Wars?