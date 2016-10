Eine weitere Leiche wird gefunden. Viel ist von den Überresten nicht übrig, doch die Leiche trägt Cowboystiefel und zeigt weitere Merkmale eines Cowboys. Es stellt sich raus, dass das Opfer an den monatlichen Wild-West-Spielen von Franny und Luke teilgenommen hat. Da die Wild-West-Fans eine eher eingeschworene Gemeinschaft sind und der Täter vermutlich in deren Reihen zu finden ist, beschließt Booth, verdeckt als "Big River-Buck" an den Spielen teilzunehmen. Aber auch Brennan scheint es im Abzugsfinger zu jucken, denn auch sie taucht auf einmal als "Wild Card-Wanda" bei den Wild-West-Spielen auf. Gemeinsam versuchen sie, den Teilnehmern auf den Zahn zu fühlen, doch ein stichhaltiges Motiv scheint es nicht zu geben... Während im Labor akribisch an den Überresten gearbeitet wird, plagen Cam Gewissensbisse. Cam trifft sich seit neustem mit dem Fotografen Sebastian, der ihre Beziehung weiter vertiefen möchte. Doch ist sie nach der Trennung von Araastoo schon bereit, sich auf etwas Neues einzulassen?