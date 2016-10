Heute ist das große Finale in der 'Höhle der Löwen'. Mit dabei sind unter anderem Pia Buck (28) und Daniel Moser (31), die den "Löwen" ihre besonderen Strumpfhosen vorstellen. Unter dem Namen "Bataillon Belette" verkauft das Designer-Paar seit 2014 Strumpfhosen - sie sollen haltbarer und komfortabler sein, als andere. Die Idee zu dem Start-up entstand aus einem alltäglichen Problem: Pia trägt leidenschaftlich gerne Strumpfhosen. Leider war das feine Kleidungsstück oft unbequem oder ging beim Tragen schnell kaputt. Für die Designerin eine klare Sache: Es muss eine Alternative her - eine Strumpfhose, die jedem passt, bequem ist, nicht reißt und einfach gut sitzt. Alleine konnte Pia die Entwicklung neben ihrem Vollzeitjob nicht stemmen, also holte sie ihren Studienfreund, Arbeitskollegen und Lebenspartner Daniel mit ins Boot. Innerhalb von zwei Jahren haben die beiden mit viel Arbeit und einer Menge Herzblut "Bataillon Belette" ins Leben gerufen. Nun wollen Pia und Daniel den nächsten Schritt gehen und endlich ihre Produktpalette erweitern. Dafür benötigen sie eine Finanzspritze in Höhe von 60.000 Euro. Aber noch viel wichtiger ist dem Gründerpärchen, dass sie heute in der "Höhle der Löwen" einen strategischen Partner für den Vertrieb gewinnen. Dafür wären sie bereit 16 Prozent der Anteile ihrer Firma abzugeben. Kommt es auf den letzten Metern noch zu einem Deal? - Botanic Horizon aus Annaberg-Buchholz