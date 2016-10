Thema: 4. Spieltag der Champions League, u. a.: Eindhoven — FC Bayern und Borussia Mönchengladbach — Celtic Glasgow. Von schottischer Zweikampfhärte keine Spur: An den ersten drei Spieltagen beging Glasgow nur 20 Fouls – die wenigsten aller 32 Teams in der Gruppenphase. Ähnlich geizig präsentierte sich Schottlands 47-maliger Meister auch in puncto Zielstrebigkeit. 21 Torschüsse gab Celtic in den drei Partien ab. Lediglich Rostow versuchte es noch seltener (16-mal).