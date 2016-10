Faces in the Crowd Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:20 Uhr | Thriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Eines Nachts wird Anna Zeugin eines grausamen Mordes. Doch damit nicht genug: Der Täter entdeckt die junge Grundschullehrerin, greift sie an und verletzt sie schwer am Kopf. Im Krankenhaus erwacht Anna mit Gesichtsblindheit, einer Agnosie: Sie kann sich keine Gesichter mehr merken. Auch den Täter erkennt sie nicht. Der aber weiß genau, wer Anna ist... Amnesie-Thriller mit erstaunlichen Wendungen. Laufzeit: 125 Minuten Genre: Thriller, CDN, F, USA, GB 2011 FSK: 12 Schauspieler: Anna Marchant Milla Jovovich Kerrest Julian McMahon Nina Valentina Vargas Dr. Langenkamp Marianne Faithfull Francine Sarah Wayne Callies Lanyon David Atrakchi