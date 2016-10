Desirée hat in Folge ihres Unfalls im Fitnessraum einen Abgang. Beatrice rät ihr, Adrian nichts davon zu erzählen. Werner macht Beatrice derweil eine Kampfansage und Friedrich glaubt nicht, dass seine und Beatrices Intrige aufgehen wird. Da Nils' Koffer auf der Rückreise aus Afrika verloren gegangen ist, will Beatrice Nils Schmuggelware unterjubeln und Charlotte in einen Skandal um deren Stiftung verwickeln. Dafür stiehlt Beatrice Davids Wohnungsschlüssel und wird dabei fast von Werner ohne ihren Rollstuhl erwischt. Sie schafft es, ein brisantes Päckchen in Nils' Koffer zu deponieren, als plötzlich jemand vor der Wohnungstür auftaucht - Desirée fühlt bei Adrian vor, ob er sie auch ohne Baby heiraten würde. Da er zögert, erzählt sie nichts von ihrem Abgang. Stattdessen schwindelt sie ihm vor, dass sie gestürzt ist, weil sie wütend auf Clara war. Betroffen geht Adrian auf Abstand zu Clara und verletzt sie damit sehr. Als Clara sich am Tag darauf mit Desirée aussprechen möchte, wird sie von ihr vor den Kopf gestoßen. Clara platzt der Kragen und sie sagt Desirée die Meinung. Oskar will nach Tinas Geständnis keine erneute Auszeit, sondern stattdessen um die Beziehung kämpfen. Das möchte auch Tina - doch dann nimmt David eine romantische Videobotschaft für sie auf. Michael und Nils streiten sich um Fabien. Nils versucht Fabien nochmal ins Gewissen zu reden, doch der möchte weiterhin zu ihm ziehen. Während Natascha ihren Mann damit tröstet, dass sie dadurch wieder mehr Zeit für sich haben, muss Nils Charlotte versetzen, weil er sich um Fabien kümmern will.