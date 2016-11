Marina Siebert ist Diplom-Sozialpädagogin. Sie ist schwerstbehindert, hat eine spastische Cerebralparese, die Folge eines frühkindlichen Gehirnschadens. Marina Siebert sitzt im Rollstuhl und kann nur ein paar Finger bewegen. Um ihren Alltag zu bewältigen, braucht sie eine 24-Stunden-Assistenz. In "Stolperstein" wird gezeigt, wie Marina Siebert ihr Studium geschafft hat, und wie sie auf Jobsuche geht. Danyela Damir ist von Geburt an blind. Sie will unbedingt Abitur machen, wird jedoch an drei Gymnasien wegen ihrer Behinderung abgelehnt. Sie gibt nicht auf, findet eine Schule, schafft das Abitur und beginnt mit einem Studium. An der Universität Augsburg studiert sie Romanistik, Anglistik und Spanische Literaturwissenschaft. Danyela Damir will nach dem Studium am liebsten im Bereich Literaturwissenschaft an der Universität dozieren und promovieren. Tatsächlich bekommt sie die Chance, Studenten in Spanischer Literaturwissenschaft zu unterrichten. Oliver Semler ist Kinderarzt an der Uniklinik Köln, trotz seiner Glasknochenkrankheit und somit eingeschränkter Bewegung hat er sein Ziel erreicht. Tagtäglich fällt er in der Klinik wegen seiner Größe von 1,40 m und seines krummen Ganges auf. Ständig hört er Sätze wie "Schau mal der kleine Mann da." Im Film wird gezeigt, wie Oliver Semler sich seinen Weg "erkämpft" hat, und wie sein Arbeitsalltag aussieht. Von vielen Patienten wird er akzeptiert, doch noch immer gibt es Berührungsängste, auch von Seiten mancher Kollegen.