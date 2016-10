Bandscheibenvorfall - Wann lohnt sich der Griff zum Skalpell?: Ein Bandscheibenvorfall muss nicht zwingend operiert werden. Studien belegen schon lange, dass konservative Therapien langfristig genauso wirksam sind - und doch werden in der Schweiz Jahr für Jahr mehr Eingriffe vorgenommen. Sind die Chirurgen zu operationsfreudig? Sind die Patienten zu ungeduldig? Oder sind die wirtschaftlichen Anreize einfach zu gross? "Puls" fragt nach. Schwer verdauliches Brot - Schuld ist die Zubereitung: Lebensmittelunverträglichkeiten sind ein grassierendes Übel der Gegenwart. Um Beschwerden aus dem Weg zu gehen, verzichten immer mehr Menschen auf gewisse Speisen komplett. Besonders in Verruf geraten sind Getreidearten wie Weizen. Nun haben Lebensmittelforscher herausgefunden, dass nicht das Getreide das Problem ist, sondern dessen Verarbeitung. "Puls" auf den Spuren des bekömmlichen Brots. Extrem-OP (2) - Jetzt gilt es ernst: Jacqueline Schneider hat sich entschieden, den ebenso lebensrettenden wie lebensgefährlichen Eingriff an ihrem geschwächten Herz über sich ergehen zu lassen. Dabei wird die lebenserhaltende Herz-Lungen-Maschine zwei Mal komplett ausgeschaltet und die Körpertemperatur der Patientin auf gerade einmal 20 Grad Celsius gesenkt. "Puls" begleitet die aussergewöhnliche Operation. - Bandscheibenvorfall - Wann lohnt sich der Griff zum Skalpell?