Die Nanny Heute | ORF 1 | 08:00 - 08:20 Uhr | Comedyserie

Michael hat einen Modeljob in Japan angenommen, kann sich aber nicht vorstellen, ein Jahr lang ohne Maggie zu sein. Deshalb macht er ihr einen Heiratsantrag, den sie begeistert annimmt. Maxwell ist zwar strikt dagegen, dass Maggie so jung heiratet, doch das interessiert die Frauen der Fine-Familie nicht im geringsten - sie planen sofort die Hochzeit. Mit Frans Hilfe schafft Maggie es schliesslich doch noch, Maxwell gnädig zu stimmen. Als Fran am Tag der Hochzeit erfährt, dass Barbra Streisand und James Brolin unter den Gästen sind, setzen bei ihr vor lauter Aufregung die Wehen ein. Im Krankenhaus stellt sich zwar heraus, dass es falscher Alarm war, doch der Doktor will Fran zur Sicherheit trotzdem über Nacht da behalten. Fran denkt natürlich nicht daran, im Krankenhaus zu bleiben, wenn Barbra Streisand bei ihr zu Hause singt, und so macht sie sich hinter Maxwells Rücken auf den Heimweg. Dummerweise hat Maxwell ihr zuliebe dafür gesorgt, dass Barbra und alle anderen Hochzeitsgäste als Überraschung ins Krankenhaus kommen... Original-Titel: The Nanny Untertitel: Woman in Love Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 1999 Folge: 19 Schauspieler: Fran Sheffield Fran Drescher Maxwell Sheffield Charles Shaughnessy Niles Daniel Davis C. C. Babcock Lauren Lane Margaret "Maggie" Sheffield Nicholle Tom Brighton Sheffield Benjamin Salisbury