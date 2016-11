Wissper muss einem Bärenbaby helfen, trotz Lärm zu schlafen. Das Kleine wacht bei jedem noch so kleinen Geräusch auf und will dann einfach nicht mehr schlafen gehen. Wissper bittet den weisen Panda Dan um Hilfe und gemeinsam erfinden sie ein Schlaflied, welches die Umgebungsgeräusche so einbezieht, dass das Kleine plötzlich in einen langen und ausgedehnten Schlaf fällt.