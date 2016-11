Eine alte Frau lässt sich mit einem Trick ein bisschen Glück von Little John und anderen Bürgern abgeben: Sie pusten in ein Fläschchen, das die Alte verkorkt und mitnimmt. Sie verkauft es dann an abergläubische Bürger. Robin erkennt, dass die Alte die Dorfbewohner ausnutzen will, um sich zu bereichern. Er ist überzeugt davon, dass man Glück nicht kaufen kann. Für sein Glück ist jeder selbst verantwortlich.