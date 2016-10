Die Dokumentation beleuchtet das Zeitalter der Reformation und der Bauernkriege unter anderem anhand von Spielszenen und Interviews. Auch im Südwesten Deutschlands findet die Reformation Anhänger. Viele jubeln Martin Luther zu, als er 1521 auf dem Reichstag in Worms standhaft bleibt und seine Lehre nicht, wie von Kaiser Karl V. erwartet, widerruft. Die Bauern lernen daraus, dass die geltende Ordnung alles andere als gottgegeben ist ... Die Dokumentation beleuchtet das Zeitalter der Reformation und der Bauernkriege unter anderem anhand von Spielszenen und Interviews. Auch im Südwesten Deutschlands findet die Reformation Anhänger. Viele jubeln Martin Luther zu, als er 1521 auf dem Reichstag in Worms standhaft bleibt und seine Lehre nicht, wie von Kaiser Karl V. erwartet, widerruft. Die Bauern lernen daraus, dass die geltende Ordnung alles andere als gottgegeben ist. Sie leiten aus der Heiligen Schrift die Freiheit und Gleichheit aller Menschen ab und lehnen sich gegen die Obrigkeit auf. Noch können sie ihre Forderungen nicht durchsetzen, aber die Überzeugung, dass man sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und notfalls dafür kämpfen muss, lässt sie nicht mehr los.