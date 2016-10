Live-Übertragung der ersten Runde am ersten Turniertag der China Championship im Snooker. Aus Guangzhou. Bei dem erstmals ausgetragenen Turnier treten 16 Spieler an: Die zehn Besten der Welt, dazu vier aus einer Rangliste des letzten Jahres sowie zwei Spieler mit einer Wildcard. Der Sieger erhält einen Scheck über 200.000 Pfund, so viel wie sonst nirgends auf der Welt mit Ausnahme Großbritanniens. - 1. Turniertag, 1. Runde