Mit immer ausgefeilteren technischen Hilfsmitteln wird versucht, körperliche Behinderungen zu überwinden. Was ist heute möglich und wie nahe ist man dem Traum von der uneingeschränkten Bewältigung des Alltags? "Puls" besucht den Cybathlon der ETH Zürich und spricht mit Experten und Betroffenen. Moderatorin Pascale Menzi begibt sich für "Puls" in die Swiss Arena in Kloten, wo am 8. Oktober 2016 ein besonderer Wettkampf über die Bühne geht: Körperlich Behinderte treten gegeneinander an, aber nicht wie an den Paralympics, um sich sportlich zu messen. Vielmehr stehen ihre Hilfsmittel im Mittelpunkt des Interesses: Welche Technik ist die Bessere? Leben ohne Arm: Wie sich das Hirn zuerst an eine Prothese gewöhnen muss und wie es sich damit lebt, erzählt Michel Fornasier. Er ist ohne Arm aufgewachsen und trägt heute eine Hightech-Armprothese. Laufen im Roboter-Skelett: Echte Hoffnung für Rollstuhlfahrer? Pascale Menzi betrachtet aktuelle Modelle aus der Nähe und spricht mit dem querschnittgelähmten Ex-Eishockeyspieler Ronny Keller über seine Erfahrungen. Eine Physiotherapeutin des Paraplegikerzentrums Nottwil gibt Einblicke in die Therapie mit moderner Assistenztechnologie. Geräte steuern mit Gedanken: Was nach Science Fiction klingt, ist heute bereits ein Stück weit Realität ? und eine große Hoffnung für Menschen, die nicht in der Lage sind, sich technische Hilfsmittel über körperliche Impulse nutzbar zu machen.