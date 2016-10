Italien, 1943. Während andernorts Bomben fallen, lebt der junge Carlo Caremoli (Trintignant) mit seiner Clique an der Adria unbeschwert in den Tag hinein. Erst als er sich in die wesentlich ältere Kriegswitwe Roberta (Eleonora Rossi-Drago) verliebt, holt ihn die Wirklichkeit ein.