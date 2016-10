Im Schlafzimmer der elfjährigen Janet Hodgson beginnt eine Kommode von alleine über den Boden zu gleiten. Der Beginn einer Reihe von paranormalen Ereignissen, die Janet und ihre Familie in Atem halten. Maurice Grosse, ein 58-jähriges Mitglied der Parapsychologischen Gesellschaft, hat nur darauf gewartet, endlich einmal in einem Fall zu ermitteln. Auch ist er erleichtert, der frostigen Stimmung zu Hause mit seiner Frau Betty entfliehen zu können. Im Hause der Hodgsons in der Green Street versucht die freche, aufmerksamkeitsbedürftige Janet sogleich, eine engere Beziehung zu Grosse aufzubauen. Sie sieht in ihm eine neue Vaterfigur. Eine Zeit lang scheint nichts Übernatürliches im Haushalt zu passieren, bis Maurice schließlich mit eigenen Augen beobachtet, wie eine Teekanne wie von Geisterhand über den Tisch gleitet und zerschellt. Der Poltergeist scheint real. Nun wird auch ein erfahrener Ermittler für paranormale Aktivitäten, Guy Playfair, auf den Fall aufmerksam. Playfair steht den Geschehnissen in der Green Street jedoch zunächst skeptisch gegenüber. Insbesondere als er erfährt, dass Maurice vor einem Jahr seine Tochter bei einem Motorradunfall verloren hat, die ebenfalls Janet hieß. Playfair glaubt, dass Maurice sich einbildet, die Tochter versuche über den Poltergeist mit ihm zu kommunizieren. Playfair möchte mit dem Fall daraufhin nichts mehr zu tun haben. Maurice überredet ihn dennoch zu bleiben - mit dem Zugeständnis, dass er selbst das Haus verlässt. Guy stellt in Janets Zimmer eine Kamera auf und wird Zeuge, wie sich der Vorhang um den Hals des Mädchens schlingt und sie zu erwürgen droht. Playfair gelingt es gerade noch, Janet aus dem Würgegriff zu befreien, doch wird er dabei von einer unsichtbaren Gewalt gepackt und durch den Raum geschleudert. Für ihn gibt es keinen Zweifel mehr: Der Poltergeist existiert, und er ist sehr mächtig ...