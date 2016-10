Sein Vater war einer der mächtigsten Männer der Reformationszeit. Der Sohn, Cranach der Jüngere, soll das Familienunternehmen weiterführen. Es steht viel auf dem Spiel für ihn. Der Film zeigt, wie es Lucas Cranach trotz aller Hemmnisse gelang, das Imperium auszubauen, und wie einer der reichsten Bürger Wittenbergs, der sich stets auch für die Belange der Stadt einsetzte, plötzlich vor dem Nichts zu stehen scheint, um am Ende dennoch als großer Künstler und Mäzen in die Geschichte einzugehen. Sein Vater war einer der mächtigsten Männer der Reformationszeit. Der Sohn, Cranach der Jüngere, soll das Familienunternehmen weiterführen. Aber kann er das? Es steht viel auf dem Spiel für Lucas Cranach den Jüngeren, dessen Geburtstag sich 2015 zum 500. Mal jährt. Der Film zeigt, wie es Lucas Cranach trotz aller Wirrungen und Hemmnisse gelang, das Imperium weiter auszubauen und zeichnet nach, wie einer der reichsten Bürger Wittenbergs, der sich stets auch für die Belange der Stadt eingesetzt hat, urplötzlich vor dem Nichts zu stehen scheint, um am Ende dennoch als großer Künstler und Mäzen in die Geschichte einzugehen.