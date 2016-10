Angelos Rückkehr: Sechs Monate hat Lena Angelo nicht mehr gesehen, seitdem er seine Ausbildung in Spanien angetreten hat. Entsprechend aufgeregt ist sie, als er zurückkommt und sie ihn zusammen mit Nico und Anna vom Bahnhof abholen will. Doch zu ihrer Überraschung bringt er seine hübsche Kollegin Carla mit, die auffällig mit ihm turtelt. Kein Wunder, dass Lena Angelo nur mit versteinerter Miene begrüßt. Da hilft es auch nichts, dass Angelo ihr später erzählt, Carla sei nur eine "gute Freundin". Als er abends zu Lenas Haus geht, um sich mit ihr auszusprechen, wird er von Carla überrascht und übermütig geküsst, gerade als Lena aus dem Fenster sieht. Der Star der Ranch: Nachdem Nico wieder einmal einen Wettbewerb im Kitesurfen gewonnen hat, will ihn der Musikproduzent Howard Templeton groß rausbringen und einen Song mit ihm aufnehmen. Doch Lena und ihre Freunde sind darüber nicht sehr begeistert. Zum einen ist Nicos Gesangstalent bescheiden. Zum anderen soll das Musikvideo im Naturschutzgebiet gedreht werden. Als Nicos Stute Karamell dann auch noch wegen eines Zeckenbisses zusammenbricht, muss sich Nico entscheiden: Soll er seinen Traum, ein Star zu werden, für die Ranch aufgeben?