In der Zeit vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges herrschte ein reges kulturelles Treiben in der Hauptstadt von Österreich-Ungarn, das Künstler und Intellektuelle aus ganz Europa magisch anzog. Der beste Ort, um sich in das Flair der damaligen Zeit zu versetzen, ist eines jener Wiener Kaffeehäuser, die zu einer Institution der Stadt geworden sind. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts trafen sich dort Intellektuelle und Künstler, um im typischen wienerischen Ambiente hitzige Diskussionen zu führen. Wer heute einige Tage in Wien verbringt, den zieht es nicht nur in diese legendären Orte der Belle Époque, sondern unweigerlich auf einen der zahlreichen Bälle, die beispielsweise im Palais Auersperg abgehalten werden. Sophie Massieu wird hier von Sylvia empfangen und in die geheimnisvolle Geschichte des Barockpalastes eingeweiht, dessen Spitzname - Palais Rosenkavalier - auf die gleichnamige Oper von Richard Strauss zurückgeht. Das musikalische Opus aus dem Jahr 1911 ist auch heute noch - nicht nur in Wien - sehr beliebt. Und so hört Sophie Massieu es sich in Begleitung der Wiener Studentin Klaudia in der Staatsoper an, bevor sie den Abend glanzvoll auf einem Ball ausklingen lässt.