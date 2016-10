Seit Jahren bringen Sparkonten oder Rentenpapiere praktisch keine Zinsen mehr. Wer auf sein Erspartes einen Ertrag möchte, muss künftig ins Risiko gehen. Wie sichere ich dabei mein Vermögen? Diese Frage stellt sich Karl-Heinz Eich aus Remagen. Seine Lebensversicherung wird demnächst fällig. Die Bank empfiehlt einen Mix aus Aktien, Immobilienfonds und mehr. Genau davor aber warnen die beiden Finanzstrategieberater Matthias Weik und Marc Friedrich. An den Aktienmärkten haben sich bereits riesige Blasen gebildet. Der Grund: die Niedrigzinspolitik der Notenbanken und das viele billige Geld, mit dem sie die Märkte fluten. Die Berater empfehlen Sachwerte wie Wald, Ackerboden oder Edelmetalle. Und dann gibt es Banken wie die GLS, die nur in ökologisch und sozial vertretbare Projekte investieren und nachhaltig wirtschaften. Wie sinnvoll sind die einzelnen Vorschläge? Der Film erzählt die Geschichte von Sparern, die raus möchten aus der Zinsfalle. Was tun bei Niedrigzinsen? Was passiert mit meinem Geld? Der Autor blickt hinter die Kulissen des Kreditgeschäfts.