In einer Umschlagfirma im Hafen kommt es beinahe zu einem folgenschweren Unfall, als der Arbeiter Heinz Plücken unter mysteriösen Umständen am Steuer eines Baufahrzeugs zusammenbricht. Als wenig später auch der ehemalige Kollege Rainer Damberg, der zu Besuch in der Firma ist, mit den gleichen Symptomen ins EKH eingeliefert wird, wird die Gefahr einer größeren Katastrophe deutlich. Während Anna herauszufinden versucht, welche Ursache hinter den Symptomen steckt, übernehmen Nils und Melanie die Ermittlungen vor Ort. Was ist der Auslöser der Krankheit und vor allem: Sind weitere Arbeiter in Gefahr? Anna findet schließlich heraus, dass es sich bei der Erkrankung um eine Pilzvergiftung handelt, die aber erst in Verbindung mit Alkohol ausgelöst wird. Wer steht hinter dem Anschlag auf das Kantinenessen? Gleichzeitig werden Franzi und Boje wegen einer Schlägerei in ein Bordell gerufen. Die beiden trennen die Streithähne, den Zuhälter Ralle und den LKW-Fahrer Torben Mikoleit. Um zu klären, wer für die Prügelei verantwortlich ist, benötigen die Polizisten die Aussage der abgetauchten Prostituierten Annabelle. Als man sie schließlich findet und befragt, gibt es eine Überraschung: Annabelle heißt im normalen Leben Iris Mikoleit und ist die Frau von Torben Mikoleit. Nachdem dieser herausgefunden hatte, dass seine Frau als Prostituierte arbeitet, war er ausgerastet. Jetzt will Iris ihrem Mann alles erklären, doch der ist verschwunden. Franzi und Boje müssen ihn finden, bevor er völlig die Nerven verliert.