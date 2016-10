Forever Heute | Kabel eins | 20:15 - 21:05 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Mit dem berühmten Serienkiller Jack the Ripper als Vorbild mordet sich ein Nachahmer munter durch den Big Apple. Dr. Henry Morgan und Detective Jo Martinez heften sich an die Fersen des Psychopathen und versuchen dessen blutiges Treiben schnellstmöglich zu beenden. Sollten die beiden nicht bald eine heiße Spur finden, scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der Killer erneut zuschlägt… Untertitel: Jack the Ripper Laufzeit: 50 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2014 Regie: Zetna Fuentes Folge: 6 FSK: 12 Schauspieler: Dr. Henry Morgan Ioan Gruffudd Detective Jo Martinez Alana la de Garza Abe Judd Hirsch Detective Hanson Donnie Keshawarz Lucas Wahl Joel David Moore Frenchman Rosalind Chao Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets