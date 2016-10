Gast: Regina Halmich Die Schweiger-Oma hat so ihr Eigenleben, das sie gern im Geheimen lässt. Erst vor kurzem hat sie den Familienetat durch ihre Internet-Exkursionen zu erotischen Plattformen um gute 10.000 Euro belastet. Jetzt droht ihr direkte Gefahr aus dem Chat-Bereich, denn ihr ist jemand leibhaftig auf den Fersen. Im Treppenhaus steht ein junger Mann im Anzug. Sein Chat-Name ist "Bacchus 24", wobei die Zahl sein Alter meint. Seine Chat-Partnerin heißt "Chrissy 69" und ist Oma Christa. Und bei der Zahl ist der junge Mann nicht unbedingt vom Alter ausgegangen. Denn er schätzt seine Partnerin ob ihrer extremen Fähigkeiten im verbal-erotischen Bereich. Deshalb hat er alles getan, um ihre Adresse herauszubekommen und sie persönlich zu sehen. Friedhelm, so der Name des jungen Manns, verwechselt aber Tochter Toni mit ihrer Mutter. Dabei kommt er der afrikanischen Küchenhilfe Pharao in die Quere, was beinahe in einer Prügelei endet. Die kann der heutige Gast im Lokal, Regina Halmich, gerade noch verhindern. Allein das Auftauchen der vielfachen Boxweltmeisterin in der Küche treibt die beiden Kampfhähne auseinander. Unterdessen drängen die Kinder Hermes und Consuela ihre Oma dazu, sich als "Chrissy 69" zu erkennen zu geben. Sie tut dies auf außergewöhnliche Weise - und "Bacchus 24" reagiert ebenso ungewöhnlich.