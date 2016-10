Semir und Paul sind beunruhigt, als sich ihr neuer Kollege Finn Bartels von einem auf den anderen Tag merkwürdig zu verhalten beginnt. Der junge Ermittler scheint etwas zu verbergen. Nur langsam kommt die Wahrheit ans Tageslicht: Finns kleine Schwester, die von unbekannten Tätern angeschossen und in ein Krankenhaus gebracht wurde, scheint mit in der Schule mit Amphetaminen zu handeln und dabei anderen Dealern in die Quere gekommen zu sein. Ihr Bruder will das Problem jetzt auf eigene Faust lösen...