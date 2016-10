Das Stargate-Team um Dr. McKay (David Hewlett) stößt auf ein altes Raumschiff, das in der Galaxie treibt. An Bord der "Aurora" erwartet die Crew eine Überraschung. Denn zahlreiche Körper der Antiker wurden darin offenbar konserviert. Die Gehirne des alten Volkes scheinen über ein virtuelles Netz miteinander verbunden zu sein. Colonel Sheppard (Joe Flanigan) versucht, mehr in Erfahrung zu bringen und gerät dabei in große Gefahr.