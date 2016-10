Starinfo Gina Holden: Schon mit fünf Jahren zeigte die kleine Gina Holden den ihr typischen Biss und die ihr eigene Extrovertiertheit, als sie bei einer Eiskunstlaufshow auftrat. Von da an war die Bühne ihr Revier: Sie präsentierte sich bei allen möglichen Theaterspielen und Talentshows und entdeckte zunächst das Tanzen für sich. Mit 15 Jahren ging sie als Model nach Japan, inzwischen ihre zweite Heimat, wo sie große Erfolge verbuchte, unter anderem für die Kosmetikfirma Shiseido arbeitete und auf über 20 Magazincovers erschien. Zurück in den USA studierte sie weiter Japanisch und parallel dazu Schauspiel. Jedem, der ihr das Talent dazu absprach und das waren nicht wenige, konterte sie mit einem: "Ach wirklich? Schau mich doch an!" Wie man sieht, zu Recht: Seit 2002 ist die Kanadierin mit den unglaublichen blauen Augen regelmäßig in TV und im Kino zu sehen. Außerdem kümmert sie sich leidenschaftlich gern um körperlich und geistig benachteiligte Menschen und unterstützt junge weibliche Mobbingopfer.