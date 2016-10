Als Staller genüsslich in sein Brötchen beißt, entdeckt er einen eingebackenen Finger. Die Zeichen mehren sich und Hubert und Staller ahnen, dass es sich wohl nicht um einem Betriebsunfall handelt. Eigentlich wollen Hubert und Staller bei Sabrina Rattlinger nur eine Pause einlegen. Doch als Staller genüsslich in sein Brötchen beißt, deutet ein eingebackener Finger auf einen grausigen Unfall hin. Aber Hubert und Staller wollen sichergehen, dass sie es mit einem Backunfall und nicht mit einem Verbrechen zu tun haben. Staller überprüft persönlich die Belegschaft der Bäckerei Rattlinger auf die Vollständigkeit ihrer Finger. Kein Finger fehlt und auch sonst meldet sich niemand, der ein Körperteil vermisst. So bleibt den beiden Ermittlern nichts anderes übrig als den Weg des Brötchens zurückzuverfolgen. Das führt sie zur Mühle von Rolf Schorf. Gemeinsam mit seiner Frau Karin und der jungen Müllerin Alina Bayer ist Schorf für die Herstellung des Mehls zuständig, mit dem Sabrina ihre Brötchen bäckt. Als sich die Zeichen mehren, dass eine ehemalige Auszubildende der Mühle verschwunden ist, ahnen Hubert und Staller, dass sie es wohl nicht mit einem Betriebsunfall zu tun haben ...