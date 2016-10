Die Kochprofis - Einsatz am Herd Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:15 Uhr | Realitysoap Infos

Frank Oehler, Ole Plogstedt und Nils Egtermeyer besuchen das Industriegebiet von Spaichingen und kümmern sich dort um das Restaurant "Casa del Tiratore" der Familie Regina. Die schlechte Lage des Lokals scheint einer der Gründe dafür zu sein, dass Pächter Francesco und sein Sohn Pedro auch nach einem halben Jahr immer noch tief in den roten Zahlen stecken. Di edrei Kochprofis finden aber auch noch ein paar andere Dinge, die man dringend verbessern müsste... Untertitel: La Casa del Tiratore in Spaichingen Laufzeit: 60 Minuten Genre: Realitysoap, D 2016 Folge: 335