Dawn of the Dead Heute | RTL 2 | 22:00 - 23:55 Uhr | Horrorfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Eine Seuche verwandelt Menschen in Zombies, die nach dem Fleisch der Lebenden lechzen. Mit Schicksalsgenossen verschanzt sich Ana (Sarah Polley) in einem Einkaufszentrum. Die Gefahr lauert allerdings nicht nur vor der Tür. Laufzeit: 115 Minuten Genre: Horrorfilm, USA, CDN, J, F, I 2004 Regie: Zack Snyder FSK: 18 Schauspieler: Ana Sarah Polley Kenneth Ving Rhames Michael Jake Weber Andre Mekhi Phifer Steve Ty Burrell CJ Michael Kelly