7. Spieltag: Bayreuth — Alba Berlin. Auch in der siebten Saison geht es für die Oberfranken erstmal nur um den Klassenerhalt. Im Vorjahr führte Travis Leslie sein Team immerhin zu zwölf Siegen — dem zweitbesten Wert seit dem Aufstieg 2010. Seitdem gab’s in den zwölf Duellen gegen Berlin aber nur zwei Erfolge. Damit das Team womöglich an den Play-offs schnuppern kann, wurde Kyan Anderson unter Vertrag genommen: Der nur 1,80 Meter große US-Spielmacher war zuletzt in Belgien für Okapi Aalstar aktiv.