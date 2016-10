In New York City hat es einen Mord gegeben, der den Tatumständen nach von dem legendären Serienkiller "Son Of Sam" stammen könnte, der Mitte der 70er Jahre sein Unwesen in der Stadt trieb. Hotch wird bald darauf von seiner ehemaligen Kollegin Emily Prentiss angesprochen, die dem Mörder schon längere Zeit auf den Fersen ist. Ihren Ermittlungen bei Interpol zufolge imitiert der Mann sehr erfolgreich die berühmtesten Taten seiner großen Vorbilder und könnte bald wieder zuschlagen...