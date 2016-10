Kaum eine Ziffernkombination verbindet Porsche mit dem Motorsport so wie die 718. In dieser Zahl lebt der Wille, mit Standards zu brechen. Und zu überzeugen. Jetzt schreibt der neue Boxster die bereits 1957 begonnene Ära fort. Wir haben die Entwicklung des 4 Zylinder Turbo Boxermotors und neuen Leichtbau-Konzepts in den letzten 2 Jahren exklusiv begleitet.