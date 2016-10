Seit 1977 ist der legendäre britische Rennstall Williams F1 in der Formel 1 aktiv und konnte in 559 Rennen stattliche 113 Siege verbuchen. Die Namen von legendären Rennpiloten wie Nigel Mansell, Damon Hill und Jacques Villeneuve sind untrennbar mit dem Williams-Team verbunden. Ein Kamerateam von "Mega-Fabriken" bekam die einmalige Gelegenheit, die Ingenieure, Techniker und Fahrer eine Woche lang bei der Vorbereitung auf ein wichtiges Rennen zu beobachten: In ihrem hochmodernen Hauptquartier im englischen Dörfchen Grove arbeiten sie daran, Aerodynamik und Fahreigenschaften des Williams-Boliden für die kommenden Herausforderungen zu optimieren. Dabei muss jeder Handgriff sitzen, denn schon kleinste Fehler könnten auf der Strecke wertvolle Sekunden kosten.