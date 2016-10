Louisa und Philipp in New York : Die erste Station der USA-Reise von Louisa und Philipp: New York City. Natürlich ist hier Sightseeing und ein bisschen Shopping angesagt. Die Beiden blicken bei ihrer Tour durch New York auch auf ein Stück Geschichte der Stadt und treffen einen jungen Mann, der den Tag der Anschläge vom 11. September 2001 in der Nähe des World Trade Centers erlebt hat.