Die Nanny Morgen | ORF 1 | 08:10 - 08:30 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Niles möchte unbedingt ein Theaterstück produzieren. Als Maxwell die Zusammenarbeit verweigert, springt Fran für ihn ein. Sie und Niles haben keinen Namen in der Branche, deshalb geben sie sich als Maxwell und C.C. aus. Das klappt auch. Die beiden verstoßen jedoch gegen so viele arbeitsrechtliche Vorschriften, dass sie in den größten Schlamassel geraten und erst recht Maxwells Hilfe benötigen. Original-Titel: The Nanny Untertitel: Liebe nach Drehbuch Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 1999 Regie: Rick Shaw, Peter Marc Jacobson Folge: 16 Schauspieler: Fran Fine Fran Drescher Butler Niles Daniel Davis Maxwell Sheffield Charles Shaughnessy C. C. Babcock Lauren Lane Margaret "Maggie" Sheffield Nicholle Tom Brighton Sheffield Benjamin Salisbury